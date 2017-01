Liebe Leser,

DSM hat den Turnaround im letzten Geschäftsjahr wohl erreicht. In den ersten 9 Monaten konnten Umsatz und Gewinn wieder gesteigert werden. Der Umsatz verbesserte sich um 1,9% auf 5,9 Mrd €. Der Gewinn stieg dabei um über ein Drittel auf 2,17 € pro Aktie. Doch DSM ist immer noch ein Schatten seiner selbst. Die jüngsten Zahlen reichen nicht annähernd an die historischen Werte heran, die wir bei DSM erwarten konnten. Ein richtiger Schritt in die richtige Richtung war das eingeführte ...

