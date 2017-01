Der neue US-Präsident macht ernst und setzt die Aufnahme syrischer Flüchtlinge aus. Staatsbürger aus sieben muslimischen Staaten dürfen die kommenden drei Monate nicht einreisen. Damit will Trump die Terrorgefahr bannen.

Kriegsflüchtlinge aus Syrien dürfen bis auf Weiteres nicht mehr in die USA einreisen. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Freitag (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret und ordnete zugleich neue Überprüfungsmaßnahmen an. Auch Staatsbürgern aus sieben vorwiegend muslimischen Ländern ist für drei Monate nun die Einreise verboten. Ziel der Maßnahmen sei es, "radikale islamische Terroristen" nicht in das Land zu lassen, sagte Trump. Eine muslimische Organisation sieht die US-Verfassung verletzt und erwägt eine Klage.

Mit dem Dekret wird ab sofort auch das komplette Regierungsprogramm für die Aufnahme von Flüchtlingen für 120 Tage ausgesetzt. Noch im vergangenen Haushaltsjahr war es unter diesem Konzept 85.000 Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern erlaubt worden, in die Vereinigten Staaten einzureisen. Darunter befanden sich auch 12 587 Menschen aus Syrien.

Ein syrischer Flüchtling, dessen Familie 2016 als erste in den USA unter dem Flüchtlingsprogramm aufgenommen worden war, forderte ...

