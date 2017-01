Die Vorzeichen stehen auf viele weitere Gesprächsrunden. Die Spitzen der rot-schwarzen Koalition in Österreich gehen von Verhandlungen bis nächste Woche aus. Ausgang offen.

In Österreich geht der Koalitionspoker in die nächste Runde. Am Samstag wollen die Spitzenpolitiker von sozialdemokratischer SPÖ und konservativer ÖVP den Verhandlungsmarathon über Fortbestand oder Scheitern ihres Bündnisses fortsetzen. Ein Treffen der wichtigsten Akteure ist für den späten Nachmittag geplant (17.30 Uhr).

Die Signale stehen aber noch nicht auf eine Entscheidung. Nach Aussagen von Kanzler Christian Kern (SPÖ) ist eine Verlängerung der Gespräche bis ...

