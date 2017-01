In der Wochensicht ist vorne: Nasdaq 2,07% vor ATX 1,8%, Nikkei 1,72%, SMI® PR 1,6%, DAX 1,58%, IBEX 35 1,43%, HANG SENG 1,41%, Dow Jones 1,34%, TECDAX 1,19%, S&P 500 1,03%, DJ EURO STOXX 50 0,88%, CAC 40 0,54%, Gold -0,92% und In der Monatssicht ist vorne: HANG SENG 8,34% vor Gold 5,3% , Nasdaq 4,07% , ATX 3,77% , DAX 2,98% , TECDAX 2,64% , SMI® PR 2,1% , IBEX 35 1,55% , DJ EURO STOXX 50 1,38% , S&P 500 1,14% , Dow Jones 0,75% , CAC 40 0,57% , Nikkei 0,33% und Weitere Highlights: Nasdaq ist nun 6 Tage im Plus (2,31% Zuwachs von 5051,17 auf 5168,06), ebenso HANG SENG 4 Tage im Plus (2,13% Zuwachs von 22885,9 auf 23374,2), SMI® PR 3 Tage im Plus (2,14% Zuwachs von 8229,01 auf 8405,48), Nikkei 3 Tage im Plus (3,62% Zuwachs von 18788 auf 19467,4), Gold 3 Tage im Minus...

