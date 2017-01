In der Wochensicht ist vorne: Fagerhult 8,8% vor Dialight 7,83%, Thorpe 3,34%, Osram Licht 3,11%, Philips Lighting 2,41%, Cree 0,98%, Zumtobel 0,35%, Beghelli -0,25% und Acuity Brands -1,2%. In der Monatssicht ist vorne: Fagerhult 19,82% vor Osram Licht 7,46% , Beghelli 6,7% , Dialight 5,85% , Cree 2,16% , Philips Lighting 0,98% , Thorpe -1,75% , Zumtobel -6,64% und Acuity Brands -12,83% . Weitere Highlights: Osram Licht ist nun 4 Tage im Plus (3,45% Zuwachs von 51,63 auf 53,41), ebenso Philips Lighting 3 Tage im Plus (5,78% Zuwachs von 22,5 auf 23,8), Beghelli 3 Tage im Minus (4,56% Verlust von 0,42 auf 0,4). Year-to-date...

