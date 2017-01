von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag Fondsanbieter Candriam hat eines der größten auf SRI - Socially Responsible Investments - spezialisierten Teams in Europa. Isabelle Cabie gibt die Linie vor. €uro am Sonntag: Frau Cabie, warum gewinnt sozial verantwortliches Investieren, kurz SRI, für große Anleger zunehmend an Bedeutung? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...