Außenminister Sigmar Gabriel und sein französischer Kollege Jean-Marc Ayrault sind sich einig: Die Sanktionen gegen Russland bleiben vorerst bestehen. Beide forderten Fortschritte im Minsker Friedensprozess.

Deutschland und Frankreich halten an den Russland-Sanktionen fest. Zunächst müsse es Fortschritte im Minsker Friedensprozess für die Ukraine geben, forderte der neue Bundesaußenminister Sigmar Gabriel am Samstag in Paris nach seinem Antrittsbesuch beim französischen Amtskollegen Jean-Marc Ayrault. Berlin und Paris hätten in der Frage eine "klare Position". Der SPD-Politiker fügte hinzu: "Wir halten es ...

