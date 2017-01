Der Milliardär Peter Thiel ist der Exzentriker unter den Investoren im Silicon Valley. Er experimentiert mit dem ewigen Leben und vernichtet ganze Medienhäuser. Was plant er als Zukunftsberater von Donald Trump?

Kopfüber in einer Stahlröhre an der Decke einer Lagerhalle in Phoenix zu hängen, mittels flüssigem Stickstoff heruntergekühlt auf minus 196 Grad - was mit Peter Andreas Thiel, geboren am 11. Oktober 1967 in Frankfurt am Main, nach seinem natürlichen Ende passiert, ist vertraglich genau geregelt. Der futuristische Spezialfrostkonservierer Alcor wird sich dann um seinen Körper und sein Gehirn kümmern, damit diese irgendwann in der Zukunft wiederbelebt werden können.

Bis es so weit ist und für den Fall, dass noch zu seinen Lebzeiten ewiges Leben ermöglicht werden sollte, hält sich der Investor aus San Francisco mit Sport, Medikamentencocktails, Wachstumshormonen und zuckerarmer Diät für die Unendlichkeit fit. Künftig eventuell mit dem Blut junger Menschen. Nebenwirkungen solcher Transfusionen studiert er gerade aufmerksam.

Das Leben von Peter Thiel gäbe schon so genügend Stoff her für eine Geschichte über exzentrische Milliardäre aus dem Silicon Valley: ein Utopist, abgedrehter, als es sich jeder Drehbuchschreiber ausdenken könnte.

Nun will der Mann, dessen Vermögen, das er unter anderem mit dem Aufbau des digitalen Bezahldienstes PayPal und dem Anschubkapital für Facebook aufgebaut hat, auf 2,7 Milliarden Dollar geschätzt wird, auch die US-Wirtschaftspolitik in neue Sphären hieven. Mit dem Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus sitzt Thiel als sein Wirtschaftsberater fortan am anderen Ende der direkten Leitung ins Silicon Valley.

Thiel wird in Washington zwar kein offizielles Amt bekleiden und vorerst nicht aus San Francisco wegziehen. Sein Einfluss auf die wichtigste Zukunftsbranche des Landes war aber schon vor der Inauguration zu spüren: Im Wahlkampf hatte Trump die Branche hart angegriffen, da sie nicht genügend in den USA produziere.

Es war Thiel, der für ein erstes Treffen nach dem Wahlsieg mit Techtitanen wie Amazon-Gründer Jeff Bezos und Apple-CEO Tim Cook die Gäste aussuchte. Und Thiel kümmerte sich persönlich darum, dass diese bei dem Treffen im Trump Tower in New York im vergangenen Dezember auch erschienen.

Was treibt den eher öffentlichkeitsscheuen Exzentriker aber in die Politik, und was will er überhaupt erreichen? Und wie passt diese Verbindung aus einem altmodischen Präsidenten, der ständig vor den Gefahren des Computerzeitalters warnt, und dem Repräsentanten des radikalsten Zukunftsflügels aus dem Valley zusammen?

Es ist noch gar nicht lange her, da hatte Thiel für die etablierten Parteien und Politik nur Verachtung übrig. Für ihn waren sie Synonym für Stillstand und eine Bremse des Fortschritts. 2009 schrieb er, der staatliche Regulierung verabscheut, in einem Essay: "Freiheit und Demokratie sind für mich nicht mehr miteinander vereinbar."

Offiziell zumindest hat sich Trump von der Demokratie nicht verabschiedet. Doch auf dem Parteitag der Republikaner in Cleveland hielt Thiel im vergangenen Juli zum ersten Mal ein flammendes Plädoyer für Trump zur besten Sendezeit, kurz bevor der Immobilientycoon selber auftrat.

Auf den ersten Blick ein Widerspruch - und doch passt alles zusammen. Denn wenn sich Thiel auf einen Nenner zusammenfassen lässt, dann diesen: "Wann immer es einen starken Konsens gibt, macht mich das automatisch skeptisch", sagt er. Seit seiner Jugend übt er sich darin, gegen den Strom zu schwimmen. Die Suche nach der anderen Wahrheit hat ihn ...

