Viele erfolgreiche Mittelständler sitzen in Deutschland in der Provinz - aber wie sieht das im Ausland aus? Ein Blick nach Frankreich, Großbritannien und China.

Auch in Frankreich gibt es sie: Traditionsreiche mittelständische Familienunternehmen, die in der Nische führend sind und ebenfalls in der Provinz sitzen - auch wenn die in Frankreich gleich jenseits der Pariser Ringautobahn beginnt.

Dazu gehört zum Beispiel A. Raymond aus Grenoble. Ohne die Klammern, Muttern, Hülsen und Nieten des Unternehmens würden Autos in aller Welt einfach auseinanderfallen. Das "famose Zartgemüse aus der Dose" von Bonduelle stammt aus Villeneuve-d'Ascq bei Lille. Und die berühmten Feuerzeuge zum Aufschnappen von S.T. Dupont entstehen in einer Talfurche zwischen Annecy und Albertville nahe der Schweizer Grenze.

Die Mittelständler beschäftigen knapp ein Viertel der französischen Arbeitnehmer. Acht von zehn Mittelständlern sind seit mindestens drei Generationen in Familienbesitz. Doch vor allem drei Aspekte unterscheiden sie von ihren deutschen Pendants: "Wir sind weniger, kleiner und unbekannter," sagt Elizabeth Ducottet. Die 71-Jährige ist in fünfter Generation Chefin von Thuasne aus Saint Etienne, einem Weltmarktführer für orthopädische Hilfsmittel und Kompressionsstrümpfe. Sie ist gleichzeitig Ko-Präsidentin der Interessengemeinschaft für Mittelstandsunternehmen (METI).

Den Status als Mittelständler gibt es in Frankreich erst seit 2008. Er umfasst Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 50 Millionen und 1,5 Milliarden Euro beziehungsweise 250 bis 5000 Mitarbeitern. Vorher wurden sie hilfsweise als große Kleinunternehmen bezeichnet und von der Politik in Paris weder ernst genommen noch gefördert.

Dieses Desinteresse ist historisch bedingt. Weil Frankreich seit den Tagen des Sonnenkönigs Ludwig XIV. zentralistisch organisiert ist und Paris nach 1945 nicht zerstört und geteilt war, sitzen alle Weltkonzerne in der Hauptstadt. Sogar der längst zur Konzerngröße gewachsene Reifenhersteller Michelin aus Clermont-Ferrand beschäftigt in Paris 80 Mitarbeiter, um nah an den Hebeln der Macht zu sein.

Auch Ducottet pendelt zwischen dem Firmensitz etwa 50 Kilometer südwestlich von Lyon und Paris, wenn sie bei Politikern etwas erreichen will. Auf den deutschen Mittelstand blicken die mit einer Mischung aus Bewunderung und Neid. Doch das hat ihre Lage bisher nicht verbessert. Ducottet und ihre Mitstreiter kämpfen vor allem gegen die steuerliche Benachteiligung. Im Gegensatz zu Großkonzernen haben Mittelständler meist nicht die Möglichkeit, die Steuerlast auf verschiedene Standorte im In- und Ausland zu verteilen. Und die im Herbst verabschiedete Unternehmenssteuersenkung von 33 auf 28 Prozent gilt zunächst nur für kleine Firmen mit bis zu 75.000 Euro Gewinn, ehe sie bis 2020 auf alle Unternehmen ...

