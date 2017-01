In China hatte McDonald's in den letzten Jahren nicht viel zu feiern. Nun will der Burger-Riese auf ein neues Rezept setzen, das sich bereits in Indien bewährt hat. Ganz ohne Probleme läuft es dort allerdings auch nicht.

Im lukrativen Wachstumsmarkt Asien hat sich der weltgrößte Fast-Food-Konzern McDonald's in den letzten Jahren die Finger verbrannt. Schuld war vor allem China. Jetzt richtet sich der US-Konzern mit dem Verkauf eines Großteils des dortigen Geschäfts neu aus. Das überrascht nicht: Nachfrage und Image litten unter einem Gammelfleischskandal, zudem macht die einheimische Konkurrenz Druck. McDonald's hofft auf eine neue Strategie.

Um einen Rückzug handelt es sich bei dem Verkauf nur auf den ersten Blick. McDonald's verfolgt in China weiterhin ehrgeizige Expansionspläne, will aber das eigene Geschäftsrisiko minimieren. Deshalb probiert der Konzern ein Rezept aus, das sich in anderen Ländern wie Indien bewährt hat. Indem er 80 Prozent des Geschäfts an den chinesischen Citic-Konzern und den Finanzinvestor Carlyle abgibt, setzt Vorstandschef Steve Easterbrook auf lokale Expertise.

Der Deal, der McDonald's rund 1,7 Milliarden Dollar einbringen soll, sieht vor, dass die Partner in den nächsten fünf Jahren mehr als 1.500 neue Filialen in kleineren chinesischen Städten eröffnen. "Citic und Carlyle erlauben McDonald's, rapide zu expandieren und alte Restaurants zu renovieren, was stark ins Geld geht", meint Experte Ben Cavender von der China Market Research Group. Letztlich gibt der Konzern nur die Kontrolle über das 2400 Geschäfte in China und mehr ...

