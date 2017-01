Am 18. Spieltag der Bundesliga hat RB Leipzig 2:1 im Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Die Leipziger verbleiben weiter auf dem zweiten Tabellenplatz, Hoffenheim steht vorerst hinter Eintracht Frankfurt auf Rang vier.

Bereits nach fünf Minuten hätte RB den ersten Treffer des Spiels erzielen können: Ein Schuss von Keita rauschte knapp am linken Pfosten vorbei. Die Gäste aus Hoffenheim konnten in der 18. Minute durch einen Treffer von Nadiem Amiri nach einem schnellen Gegenangriff in Führung gehen. Die Sachsen ließen sich von dem Rückstand aber nicht beirren und spielten weiter offensiv nach vorne, während die Gäste auf Konter setzten. In der 38. Minute sorgte Timo Werner dann für den verdienten Ausgleich.

Die Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit ein attraktives Spitzenspiel mit Chancen auf beiden Seiten. RB spielte auch im zweiten Durchgang offensiv, ging aber fahrlässig mit den herausgespielten Torchancen um. In der 60. Minute mussten die Hoffenheimer einen Rückschlag hinnehmen, als Sandro Wagner nach einem Foulspiel die Rote Karte sah. In Überzahl erhöhten die Leipziger weiter den Druck, die Gäste zogen sich noch weiter zurück.

In der 77. Minute war es dann Marcel Sabitzer, der die Gäste-Verteidigung überwinden konnte und für die verdiente Leipziger Führung sorgte. Die Hoffenheimer schafften es in Unterzahl nicht mehr, zu antworten. Sie mussten sich mit der ersten Saison-Niederlage abfinden. Am 19. Spieltag muss Leipzig in Dortmund ran, Hoffenheim spielt gegen Mainz.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1:2, FC Ingolstadt 04 - Hamburger SV 3:1, Werder Bremen - Bayern München 1:2, SV Darmstadt 98 - 1. FC Köln 1:6.