Die aktuelle Krise der EU ist keine Demokratie- oder Wirtschaftskrise: Die EU war von der CIA mit Intrigen und Subversion forciert worden, um Europa zu schwächen. Die Methoden prägen das Gebilde bis heute. Ein Blick auf die Geschichte der Gründung der EU zeigt, warum das Projekt in einer echten Krise nicht überleben kann.

Als der NSA-Abhörskandal im Sommer 2013 für abgeschlossen erklärt worden war, wurden die Dinge heruntergespielt und auf irreführende Schienen gesetzt, wie sich im Frühjahr 2015 herausstellen sollte. Der Unaufrichtigkeit der deutschen Bundesregierung folgte nämlich die Aufdeckung einer verfilzten Zusammenarbeit zwischen dem deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) und den amerikanischen Nachrichtendiensten zur intensiven Ausspähung der europäischen und deutschen Industrie. Und das warf Fragen nach der deutschen Souveränität auf und danach, ob nicht die sogenannte "Kanzlerakte" weiter existiert - so wie schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Mit der bindenden Unterschrift unter ein vorgefertigtes Schreiben an die Botschafter der drei westlichen Sieger- und Besatzungsmächte - USA, Großbritannien und Frankreich - musste jeder Amtsinhaber für das deutsche Kanzleramt das unterschreiben, was Willy Brandt bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...