US-Präsident Donald Trump hat ein erstes Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geführt. Das Verhältnis zwischen den beiden Ländern ist schlecht, nicht zuletzt wegen ausgesprochen aggressiver Töne gegen Trump in der deutschen Öffentlichkeit.

US-Präsident Donald Trump hat am Samstag laut AFP erstmals seit seinem Amtsantritt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) telefoniert. Über den Inhalt des Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt. Merkel ließ ihren Sprecher am Samstagabend vergleichsweise leere politische Floskeln verbreiten: Man wollen die bilateralen Beziehungen beider Länder weiter ausbauen. Man sei sich einig, wie wichtig sowohl die Nato als auch die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit für die Sicherheit und den Wohlstand beider Länder seien. Beide seien überzeugt, "dass die NATO sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellen muss und dass eine gemeinsame Verteidigung angemessene Investitionen in die militärischen Fähigkeiten und einen fairen Beitrag aller Verbündeten zur kollektiven Sicherheit erfordert". Man wolle die Zusammenarbeit gegen Terrorismus verstärken und versuchen, den Nahen und Mittleren Osten sowie Nordafrika zu stabilisieren. Dieser Punkt ist vage - weil er strittig ...

