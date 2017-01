Mainz (ots) - Zwei ZDF-Koproduktionen des kleinen Fernsehspiels wurden am Samstag, 28. Januar 2017, in Saarbrücken im Rahmen des 38. Max-Ophüls-Filmfestivals mit Preisen geehrt:



"Club Europa" erhielt den "Preis für den gesellschaftlich relevanten Film", und "Ohne diese Welt" wurde als "Bester Dokumentarfilm" ausgezeichnet.



In "Club Europa" hat Martha ihren Mitbewohnern Yasmin und Jamie vorgeschlagen, einen Flüchtling im freien Zimmer ihrer Kreuzberger WG aufzunehmen. Kurz darauf zieht Samuel ein. Das Zusammenleben ist geprägt von freundschaftlichem Miteinander. Als aber die Lebenssituation ihres kamerunischen Mitbewohners eine dramatische Wendung nimmt, stehen sie vor der Frage, wie weit sie wirklich gehen wollen, um zu helfen.



"Club Europa" wurde von der Filmakademie Baden-Württemberg in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel hergestellt. Die Redaktion hatte Burkhard Althoff, das Drehbuch stammt von John-H. Karsten unter Mitarbeit von Franziska M. Hoenisch, die auch die Regie führte. Produzent war die Filmakademie Ludwigsburg.



Der Dokumentarfilm "Ohne diese Welt" portraitiert deutschstämmige Mennoniten, die in Lateinamerika noch wie im 18. Jahrhundert nach Verhaltens- und Glaubensregeln aus ihrer ursprünglichen Heimat leben. Der Film erzählt von einer bizarren, schönen und auch ein wenig unheimlichen Welt - mitten in der viel zu heißen Savanne Argentiniens: Eine fremde Welt, die unsere moderne in Frage stellt.



Die kineo Filmproduktion, die in Koproduktion mit dem ZDF/Das kleine Fernsehspiel und der Filmakademie Baden-Württemberg (Produzent Peter Hartwig, kineo Filmproduktion) entstand, wurde redaktionell von Burkhard Althoff betreut. Das Buch stammt von Nora Fingerscheidt, die auch Regie führte. "Ohne diese Welt" ist das Diplomfilmprojekt der 1983 geborenen Absolventin der Filmakademie Baden-Württemberg.



https://daskleinefernsehspiel.zdf.de



