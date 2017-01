Zur Wochenmitte gelang dem DAX in den vergangenen Tagen der Ausbruch nach oben. Kann das eine wiederum steigende Phase einleiten? Lesen Sie in dieser Ausgabe zudem die aktuellen Analysen zum DAX, Bayer, Heidelberger Druck, Lufthansa, Leoni, Linde, ProSiebenSat1 und Gold.

der DAX schloss zum Ende der 4. Kalenderwoche bei 11814 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 11630 Punkten stieg der Index in der Woche vom 23. bis 27. Januar um 184 Zähler oder 1,6 Prozent an. Nachdem die ersten beiden Handelstage der letzten Woche noch in der bisherigen Seitwärtsphase zwischen 11400 und 11700 Punkten verlaufen waren, gelang dem Index zur Wochenmitte der Ausbruch aus dieser Tendenz mit einem Hoch am Donnerstag bei 11893 Punkten. Jedoch zeigten sich an den letzten beiden Tagen wieder leicht rückgängige Notierungen.

Der DAX komme aktuell nicht über der wichtigen Marke von 11900 Punkten voran. Diese Marke wurde im INSIGHT zuletzt auch als neue obere Signalmarke genannt. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, könnten direkt Kurse über 12000 Punkten folgen. Der DAX befinde sich am oberen Bollingerband im Monatschart. Erfahrungsgemäß könne ...

