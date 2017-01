Azubis und Studenten denken ja an vieles, aber nicht an eine Berufsunfähigkeit. Dabei lohnt es sich, die Police in jungen Jahren abzuschließen.

WirtschaftsWoche: Gibt es Menschen, denen Sie von einer Berufsunfähigkeitsversicherung abraten würden?

Gerd Kemnitz: Eigentlich nur Personen, die auch im Falle einer Berufsunfähigkeit von ihren vorhandenen Vermögenswerten leben könnten und zur Erhaltung ihres Lebensstandards nicht auf ihr Arbeitseinkommen angewiesen wären.

Ab wann sollten sich Arbeitnehmer mit dem Thema befassen?

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein heute 18-jähriger Bürokaufmann-Azubi innerhalb der nächsten fünf Jahre berufsunfähig wird, liegt statistisch gesehen bei nur etwa 0,4 Prozent. Aber das Risiko, dass er bis zur Vollendung seines 67. Lebensjahres irgendwann berufsunfähig wird, liegt schon bei 34,4 Prozent. Ein BU-Schutz ist für ihn also wichtig.

Sollte dieser Azubi die Police noch während der Lehre abschließen, oder kann er sich damit Zeit lassen?

Abwarten hilft nichts. Schließt der 18-jährige Azubi eine Versicherung ...

