Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Beziehungsweise der Trump aus dem Tower. Vergessen Sie alles, was wir neulich noch über den Begriff "postfaktisch" und über den Hang zu Lug und Trug in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geschrieben haben. Die neue Wahrheit ist: es gibt keine! Oder besser noch: suchen Sie sich doch einfach die aus, die Ihnen am besten gefällt! Apropos gefällt - was haben Pippi Langstrumpf und Donald J. Trump gemeinsam? Richtig, beide machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Während das bei Astrid Lindgrens Romanheldin allerdings noch kindlich-naiv und irgendwie sympathisch daherkommt, wird es beim frisch inaugurierten US-Präsidenten allerdings grenzwertig. Denn dessen "alternative Fakten" sind nichts anderes als eine kreative Umschreibung für den Begriff Lüge. Oder Unwahrheit. Na und? Der Schwur "die Wahrheit und nichts als die Wahrheit…" lässt sich nunmehr um den Zusatz "…und ein paar alternative Fakten" ergänzen, und schwupps, ist man aus dem Schneider. Hätte das Herr Dr. Martin Winterkorn doch bloß vergangene Woche schon gewusst, dann wäre sein Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss sicherlich überzeugender verlaufen. Das jedoch nur nebenbei, uns stellt sich nun vor allem die Frage, wie man mit dieser neuen Faktenlage (sic!) umgeht. Unsere Antwort darauf lautet:

