Die Kandidatenkür für die Präsidentenwahl gerät bei den französischen Sozialisten zu einer dramatischen Richtungsentscheidung. Favorit Benoît Hamon vertritt radikale Positionen und will eine Rückkehr zu alten Werten.

Beim Abschluss der Sozialisten-Vorwahl in Frankreich bestimmen die Wähler am Sonntag (09.00 Uhr) ihren Präsidentschaftskandidaten. Als Favorit gilt Ex-Minister Benoît Hamon, der in der ersten Runde am vergangenen Sonntag mit rund 36 Prozent der Stimmen in Führung lag. Der 49-Jährige steht für einen radikalen Bruch mit der verpönten Bilanz von Staatschef François Hollande. Sein Programm wird auch als utopisch bezeichnet.

Hamons Konkurrent ist Ex-Premierminister Manuel Valls (54), der dem rechten Parteiflügel angehört und in Debatten die Politik der Hollande-Jahre ...

