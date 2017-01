Kooperativer soll er sein. Und linker, bitteschön. Martin Schulz wird mit vielen Wünschen aus seiner Partei konfrontiert. Welche Akzente setzt er selbst in seiner ersten großen Rede als Kanzlerkandidat?

Die SPD nominiert den früheren EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz an diesem Sonntag offiziell zum Kanzlerkandidaten und künftigen Parteichef. Mit Spannung wird erwartet, wie der 61-Jährige in seiner Antrittsrede auf einer Vorstandsklausur in Berlin die in der Wählergunst schwächelnde Traditionspartei für den Bundestagswahlkampf positioniert. Die SPD-Linke erwartet, dass er stärker auf die Parteiseele Rücksicht nimmt und kooperativer agiert als der Noch-Vorsitzende Sigmar Gabriel. Die Jungsozialisten in der SPD wollen Schulz dazu bewegen, eine weitere große Koalition nach der Bundestagswahl am 24. September auszuschließen.

Der Chef des mächtigen linken Flügels in der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ich bin mir sicher, dass Martin Schulz einen kooperativen Führungsstil leben wird: Zuhören, abwägen und erst dann entscheiden." Gabriel, der Schulz den SPD-Vorsitz und die Kanzlerkandidatur überlässt, hatte in seinen mehr als sieben Jahren an der Parteispitze bei den SPD-Linken stets einen ...

