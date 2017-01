Einreisende aus Ländern wie Irak, Sudan und Jemen dürfen doch in die USA: Ein Gericht hat die entsprechende Anordnung des US-Präsidenten vorerst aufgehoben. Bei Bürgerrechtlern sorgt das für Jubel.

In die USA eingereiste, nach einem jüngsten Migrationsdekret auf Flughäfen gestrandete Reisende, dürfen nun doch die Vereinigten Staaten betreten. Eine Bundesrichterin aus New York entschied am Samstag (Ortszeit), dass die Einreise mit einem gültigen Visum erlaubt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...