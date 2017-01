Mainz (ots) -



Immer mehr LED-Leuchten haben festeingebaute Leuchtmittel, so dass bei einem Defekt die komplette Leuchte ausgetauscht werden muss. Bei manchen Möbelhändlern liegt der Anteil der Festeinbauten unter den Deckenleuchten bei 70 Prozent. Das ist das Ergebnis einer "WISO"-Recherche. Das ZDF-Magazin hat die Online-Angebote der drei größten Möbelhändler Deutschlands gezielt nach festeingebauten LEDs in Deckenleuchten untersucht. "WISO" berichtet über die LED-Leuchten-Recherche in der Sendung am Montag, 30. Januar 2017, 19.25 Uhr (Moderation: Marcus Niehaves).



Das Ergebnis: Nur Marktführer Ikea setzt überwiegend auf wechselbare Leuchtmittel. Möbel Höffner und die XXXL-Gruppe haben dagegen zu einem Großteil Festeinbauten im Sortiment. Bei der XXXL-Gruppe fand "WISO" unter 1067 Deckenleuchten 750 mit festeingebauten LED-Lampen. Verbraucherschützer kritisieren diesen Trend scharf: "Verbraucher haben dadurch immer weniger eine Wahlmöglichkeit und ärgern sich dann hinterher, weil bei einem Defekt letztendlich die komplette Leuchte entsorgt werden muss", sagt Elke Dünnhoff von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Das sei teuer und produziere Elektroschrott.



Die Hersteller argumentieren, die LEDs müssten wegen des Designs festeingebaut werden. "WISO" liegen aber mehrere Beispiele von Leuchten vor, die sich äußerlich kaum von bisherigen klassischen Spots oder Deckenleuchten unterscheiden.



