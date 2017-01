Unterföhring (ots) - Lagerfeuer trifft auf Morgenfrische und Social-Power. Für "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" stehen die ersten Teams fest: Team "Dschungel" (u.a. mit Gina-Lisa Lohfink, Marc Terenzi, Florian Wess und Alexander "Honey" Keen") trifft auf das Team "SAT.1 Frühstücksfernsehen" mit Marlene Lufen, Matthias Killing, Daniel Boschmann, Carsten "Zimbo" Zimmermann, Christian Wackert und Paulina Krasa sowie auf das Team "Internet" mit Sophia Thiel, KsFreakWhatElse, KrappiWhatelse und David Ruessel. ProSieben zeigt die große Event-Show am 1. April 2017 um 20:15 Uhr live aus dem GERRY WEBER STADION in Halle (Westfalen).



Tickets für "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" gibt es ab sofort unter: http://www.tickethall.de/voelkerballtour210, www.gerryweber-world.de (Tel. 05201-8180) und www.eventim.de (Tel. 01806-570070; 0,20 EUR/Anruf aus dem Festnetz, inkl. MwSt; max. 0,60 EUR/Anruf aus den Mobilfunknetzen, inkl. MwSt).



Bilder zum Download stehen unter http://presse.prosieben.de bereit.



"Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" wird produziert von Constantin Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.



"Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" - am Samstag, 1. April 2017, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben



