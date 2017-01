Die SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann hat das Dekret von US-Präsident Donald Trump zum Einreisestopp für Muslime als "unmenschlich und töricht" kritisiert. "Niemand darf wegen seiner religiösen Überzeugung benachteiligt werden", sagte Oppermann der "Welt".

Das Dekret widerspreche "allem, was den guten Ruf der Vereinigten Staaten als Einwanderungsland ausmacht". "Nicht einmal ein Vorteil für die USA ist zu erkennen", sagte der SPD-Fraktionschef weiter. Solche Abschottungspolitik schade vielmehr der US-Wirtschaft in erheblichem Maße. Er sei froh, so Oppermann, "dass Gerichte und große Teile der Bevölkerung unterstreichen, dass Rechtsstaat und Demokratie Grundlage des amerikanischen Staates bleiben".