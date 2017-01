Berlin (ots) - Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret hat die schwache Ertragskraft der deutschen Geldinstitute kritisiert. "Ich mache mir zunehmend Sorgen um die nachhaltige Ertragskraft der Banken", sagte er im Interview mit dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe). Es gehe um die Frage, ob und wie die Institute langfristig noch auskömmlich Geld verdienen könnten. "Wenn wir das mit Ampelfarben vergleichen, steht die Ampel für die Ertragskraft der Banken auf Dunkelgelb und wir müssen aufpassen, dass sie nicht auf Rot umschlägt." Das sei vor allem angesichts der guten Konjunktur in Deutschland bedenklich. "Ich frage mich, wann, wenn nicht jetzt die Banken Rücklagen für schlechtere Zeiten bilden sollen", sagte Dombret.



