FRANKFURT (Dow Jones)--EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska rät Volkswagen im Abgasskandal zu freiwilligen Entschädigungen für seine europäischen Kunden. Von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) forderte sie in der Welt am Sonntag gleichzeitig, Strafen gegen den Autokonzern zu verhängen.

Zudem machte sie Italien Druck. Wenn die Regierung nicht bis Ende Februar eine zufriedenstellende Antwort auf die Abgasmanipulations-Vorwürfe gegen Fiat Chrysler gebe, dann würde die EU vermutlich mit einem Vertragsverletzungsverfahren voranschreiten.

Mit Blick auf Volkswagen sagte die Politikerin: "Ich hoffe, dass Volkswagen einen Weg findet, die europäischen Kunden auf freiwilliger Basis zu entschädigen." Das Unternehmen müsse nicht so viel Geld bieten wie in den USA. Das rechtliche Umfeld in Europa sei anders. Aber der Druck in Europa steige, sagte sie mit Blick auf Klagen von Verbraucherschützern.

Kommissarin drängt zu Strafen gegen Volkswagen

Bundesverkehrsminister Dobrindt drängt die EU-Kommissarin laut dem Blatt, trotz der anstehenden Bundestagswahlen Strafen gegen Volkswagen zu verhängen. "Natürlich kann ich verstehen, wenn man in einem Wahljahr keine Strafen gegen den größten Autohersteller erlassen will", sagte sie. "Aber wenn wir die Situation nicht vernünftig abschließen, können wir auch nicht voranschreiten. Alles andere ist kurzsichtig."

January 29, 2017 06:59 ET (11:59 GMT)

