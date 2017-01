Telekom-Personalvorstand Christian Illek schwört die Belegschaft auf die Zusammenarbeit mit intelligenten Computersystemen ein. Nur: Wie die digitale Arbeitszukunft genau aussieht, vermag nicht einmal er sagen.

Am Ende steht für Christian Illek die Singularität. Hm? Der Personalvorstand der Deutschen Telekom hatte gerade noch über Roboter gesprochen, über Chatbots, künstliche Intelligenz, die Zukunft der Arbeit und dann benutzt er dieses Wort. Singularität. Englisch: Singularity. Das beschwört Assoziationen mit dem Silicon Valley, dem dortigen "Mindset", Start-ups, die mit künstlicher Intelligenz die Dominanz der Menschen auf der Erde beenden werden. Das meint dieses Wort wohl, oder nicht? Das intelligente Maschinen sich selber so schnell verbessern, dass wir maximal schmückendes Beiwerk abgeben. Darauf läuft es hinaus?

Wie waren wir da überhaupt hingekommen? Es begann wohl, als der kulleräugige Roboter Pepper am Freitag auf die Bühne in der Zentrale der Deutschen Telekom rollte und die anwesenden, rund 200 Mitarbeiter fragte, ob sie ihn als Kollegen akzeptieren werden. Natürlich eine rhetorische Frage. Was sollen sie dazu schon sagen. Nein? Selbst wenn der ein oder andere das vielleicht gerne getan hätte, geändert hätte es nichts.

Sie sind längt Kollegen, die Maschinen. Nicht sichtbar, wie der Roboter auf der Bühne, sie stecken im System. Bei der österreichischen Tochter T-Mobile Austria beantworten eine intelligente Software Kundenfragen auf der Internetseite. "Tinka", ist ein Chatbot. Noch ist sie nur ungelernte Praktikantin, viel mehr als auf Standardfragen antworten kann sie noch nicht. Die Fleisch-und-Blut-Kollegen müssen ...

