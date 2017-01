Unterföhring (ots) - Neues Jahr, neue Stimme: Elmar Paulke verstärkt das Team von "Schlag den Star" und kommentiert die große Samstagabendshow am 18. Februar 2017 live auf ProSieben. "Das Duell 'Eins gegen Eins' fasziniert mich bekanntermaßen seit vielen Jahren und exakt das macht auch 'Schlag den Star' zu einer einzigartigen Show. Zwei siegeshungrige Prominente, die sich vor den Augen der Nation duellieren, dabei an ihre Grenzen gehen, immer wieder über sich hinaus wachsen und für Überraschungen sorgen, versprechen beste Unterhaltung am Samstagabend. Diese Show nun als Kommentator begleiten zu dürfen, darauf freue ich mich tierisch", sagt Elmar Paulke.



Anfang Januar war der diplomierte Sportwissenschaftler als Kommentator der "Promi-Darts-WM " für ProSieben im Einsatz. Elmar Paulke kommentiert seit über zehn Jahren bei Sport 1 und DAZN die internationalen PDC-Darts-Events und gilt als 'deutsche Stimme des Darts-Sports'. Der gebürtige Bergisch Gladbacher ist außerdem erfolgreicher Fernsehmacher (Bayerischer Fernsehpreis für TV-Dokumentation "Boris Becker - I did it my Way") und Autor (u.a. "Game on! - Die verrückte Welt des Darts").



