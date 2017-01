Von Christian Grimm-

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will seine Partei ungeachtet großer Rückstände zur Union bei den Bundestagswahlen im September auf den ersten Platz führen. "Die SPD tritt mit dem Anspruch an, die stärkste politische Kraft in unserem Land zu werden", sagte Schulz am Sonntag im Willy-Brandt-Haus in Berlin. "Ich trete mit dem Anspruch an, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden", rief Schulz den jubelnden SPD-Mitgliedern bei seiner ersten Rede als Spitzenmann zu.

In das Zentrum seines Wahlkampfs will der ehemalige EU-Parlamentspräsident die soziale Gerechtigkeit rücken. Wenn Konzernchefs trotz Skandalen mit Millionen an Abfindungen nach Hause gingen, "dann geht es nicht gerecht zu". Gleiches gelte für höhere Beiträge, die Arbeitnehmer zur Krankenversicherung zahlten. Wenn Banken mit Milliarden gerettet werden, dann dürfte, so Schulz, "in den Schulen nicht der Putz bröckeln".

Zuvor hatte ihn der Parteivorstand einstimmig nominiert, bei der Wahl gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in den Ring zu steigen. Ein Parteitag im März soll den 61-Jährigen dann auch formal zum Kandidaten der Sozialdemokraten küren. Überraschend hatte Noch-SPD-Chef Sigmar Gabriel am Dienstag auf die Spitzenkandidatur verzichtet und gleichzeitig angekündigt, den Posten des SPD-Vorsitzenden an Schulz abzugeben.

