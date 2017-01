BERLIN (dpa-AFX) - Der Umwelt zuliebe kauft Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) nicht im Internet, trennt ihren Müll und verzichtet auf Plastiktüten. "Ich bin beileibe nicht in allen Dingen ökologisch korrekt. Mülltrennung ist aber für mich selbstverständlich", sagte Hendricks der "Bild am Sonntag". Im Internet bestelle sie nicht, weil dabei sehr viel Verpackungsabfall entstehe. "Außerdem gehe ich immer mit einer Tasche einkaufen. Wenn ich sie mal vergesse, kaufe ich eben nur so viel, wie ich mit der Hand tragen kann."

Kritisch sieht Hendricks unter Umweltaspekten die vielen Singlehaushalte. "Das führt dazu, dass mehr Fertigprodukte und kleinere Portionen gekauft werden. Dadurch entsteht viel Verpackungsmüll", sagte sie dem Blatt./cco/DP/he

