Am 18. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:1 gewonnen. Die Sachsen starteten zunächst besser in die Partie, doch Mittelfeldspieler Akaki Gogia musste bereits nach 13 Minuten verletzt vom Platz.

In der 31. Minute brachte Dresdens Heise nach einer Vorlage von Berko die 1:0-Führung. Die Hausherren zeigten sich offensiv zu harmlos und in der Defensive mit teils haarsträubenden Fehlern. Kutschke verpasste in der 37. Minute durch einen Kopfball nur knapp den zweiten Dynamo-Treffer. Nur fünfzehn Sekunden nach dem Wiederanpfiff kam Berko zum zweiten Dresdner Tor: Lambertz hebelte mit einem langen Ball die Nürnberger Defensive aus und fand den Schützen, der frei vor dem Tor aus kurzer Distanz treffen konnte.

Danach nahm Dynamo das Tempo aus der Partie und öffnete Möglichkeiten, die der Club aber kaum zu nutzen verstand. Erst in der 71. Minute kam Mühl zum Anschlusstreffer, nachdem der Dresdner Schlussmann Schwäbe einen scharfen Kopfball von Matavz nicht festhalten konnte. Erst in der Schlussphase wachten die Franken auf und drängten auf den Ausgleich. Der Ansturm blieb vergebens: Es blieb beim 1:2 aus Sicht der Gastgeber.

Durch den Sieg klettert Dynamo auf Platz fünf, der Club sinkt auf den zehnten Tabellenplatz ab. In den übrigen Partien siegte Stuttgart gegen St. Pauli mit 1:0 und Karlsruhe schlug Bielefeld mit 3:2.