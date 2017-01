Parteichefin Frauke Petry führt die sächsische AfD in den Bundestagswahlkampf.

Auf einem Landesparteitag in Klipphausen (Landkreis Meißen) wurde sie am Sonntag mit 79,1 Prozent der Stimmen auf Platz eins der Landesliste gewählt. Gegenkandidaten gab es nicht. In ihrer Bewerbungsrede schwor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...