Der Chef der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, fordert, einen geplanten Staatsbesuch des US-Präsidenten Donald Trump wegen dessen umstrittener Einreisepolitik vorerst abzusagen.

"Ich glaube, wir sollten sehr deutlich machen, dass wir extrem unzufrieden darüber sind, und ich glaube, es wäre total falsch, wenn er hierher kommen würde, solange das andauert", sagte Corbyn am Sonntag dem britischen TV-Sender ITV. Premierministerin Theresa May hatte bei einem Besuch in Washington am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...