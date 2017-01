Ein Gericht in New York hat in einer Eilentscheidung zu Trumps Dekret geurteilt. Zwei weitere in Massachusetts und Virginia haben unabhängig davon ebenfalls Beschlüsse gefasst. Was bedeuten diese gerichtlichen Schritte?

- Der wichtigste Punkt vorab: Die Gerichte haben nicht über die Rechtmäßigkeit der Trump-Anordnung an sich entschieden. Sie haben vielmehr mit einstweiligen Verfügungen einen Teil der Ausführung blockiert.

Derartige Eilentscheidungen dienen im Kern dazu, zu verhindern, dass irreparabler Schaden entsteht, bevor in der Sache selber - in diesem Fall über die Verfassungsmäßigkeit der Anordnung - entschieden worden ist. Mit der Gefahr substanzieller und unumkehrbarer Schäden für Flüchtlinge, Visa-Inhaber und die anderen vom Trump-Erlass Betroffenen hat die New Yorker Bundesrichterin Ann M. Donnelly auch ihre einstweilige Verfügung ...

