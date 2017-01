Der Kanzlerkandidat und künftige SPD-Chef Martin Schulz begeistert seine Partei. Wenn das jetzt noch für die Botschaften gälte.

Kurz bevor die Hoffnung die Bühne betritt, wird im Willy-Brandt-Haus ein Video eingespielt. Die schnellen Schnitte und die treibende Musik gleichen einem Werbeclip, und Werbung soll es ja auch sein: für Martin Schulz, natürlich, aber auch für seine Partei.

Doch die Botschaften, die der Einminüter vermittelt, kommen einem höchst vertraut vor. Gerechtigkeit. Aufbruch. Zusammenhalt. Optimismus. Nichts, was die Partei nicht auch schon 2013 oder gar 2009 und 2005 hätte zeigen können. Und gezeigt hat. Ist das Überzeugend? Vielleicht. Überraschend? Nein.

Der Begeisterung in der SPD-Zentrale tut das keinen Abbruch. Schulz, der Kanzlerkandidat und künftige Parteichef, wird empfangen und beklatscht wie ein Heilsbringer. Es ist, als habe der Rückzug Sigmar Gabriels eine sozialdemokratische Blockade gelöst und eine Autosuggestion in Gang gesetzt. Es geht wieder was. Es muss. Es soll. Die SPD glaubt wieder ans Vorwärts.

Das weiß auch Schulz. Gleich zu Beginn redet er vom "Aufbruchstimmung" und "neuer Hoffnung". Und damit hat er recht. Die SPD fasst einen Mut, von dem sie selber noch nicht weiß, ob er begründet ist. Aber das ist ihr gerade herzlich egal.

"Ich trete mit dem Anspruch an, Bundeskanzler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...