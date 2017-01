Der Gewalt-Skandal von Pfullendorf erinnert an längst vergangene Zeiten bei der Bundeswehr. Während in der Kleinstadt über die Vorgänge noch gerätselt wird, stellen Politiker kritische Fragen an die militärische Führung.

Die Anfahrt durch einen Wald endet vor schweren Eisentoren. "Militärischer Sicherheitsbereich, unbefugtes Betreten verboten!" heißt es auf einem Schild, daneben steht zur Sicherheit nochmal "Stop". Wer keine Berechtigung hat, in die Pfullendorfer Staufer-Kaserne hineinzufahren, kommt hier nicht weiter. Hinter den Toren soll es zu Gewalt-Exzessen gekommen sein, die die Bundeswehr erschüttern und Fragen aufwerfen.

Zum Beispiel: Wie konnten sexuelle Nötigung, Mobbing, Misshandlungen und Demütigungen an einem Elite-Standort lange weitgehend unentdeckt bleiben? Und: Hat die militärische Führung inklusive Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) angemessen reagiert und informiert? Bundestags-Fachpolitiker von SPD und Grünen meldeten am Sonntag schon mal Zweifel an. Der Verteidigungsausschuss des Bundestages soll der Sache demnächst auf den Grund gehen.

Laut "Spiegel Online", das den Skandal am Freitagabend publik gemacht hatte, gab es bereits 2015 erste Hinweise auf Verfehlungen bei der Ausbildung sowie Mobbing gegen Frauen in der Kaserne bei Sigmaringen. Wo eigentlich nationale und internationale Spezialkräfte für ihren Einsatz geschult werden sollen, kam es dem Bericht zufolge zu "sexuell-sadistischen Praktiken" und Gewaltritualen.

Am Wochenende sind die Vorwürfe im Zentrum der Kleinstadt Thema Nummer eins. "Es ist eine Schande, was da passiert ist", sagt eine Anwohnerin. Allerdings blieben die Soldaten des Ausbildungszentrums meist unter sich, in der Stadt bekomme man nicht viel ...

