ERFURT (dpa-AFX) - Thüringen will die Aufsicht über die Strom- und Gasnetze der regionalen Energieanbieter wieder selbst in die Hand nehmen. Wie MDR Thüringen am Sonntag berichtete, soll dafür eine neue Regulierungsstelle gegründet werden. Ein Sprecher des Energieministeriums in Erfurt bestätigte, dass es Gespräche innerhalb der Landesregierung gebe.

Das Land verspricht sich von diesem Schritt einen stärkeren Einfluss auf die Netzentgelte. Die Aufsicht über die kleineren Strom- und Gasverteilnetze, zu der auch die Genehmigung der Netzentgelte gehört, hatte der Freistaat vor rund zehn Jahren an die Bundesnetzagentur abgegeben.

Die Thüringer Stadtwerke fordern laut MDR seit längerem eine Abkehr von der Regulierung durch die Bundesnetzagentur. Sie erwarten, dass eine Landesbehörde ihre Anliegen als kleine Netzbetreiber besser berücksichtigt.

Die CDU-Landtagsfraktion begrüßte das Vorhaben von Rot-Rot-Grün. Das würde den Thüringer Stadtwerken beim Bürokratieabbau helfen, weil die Genehmigungsverfahren dann nicht mehr über den Moloch Bundesnetzagentur laufen müssten, sagte der energiepolitische Sprecher der Fraktion, Stefan Gruhner. Allerdings dürfe das zu keinen Mehrkosten für das Land führen./geh/DP/he

