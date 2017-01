In Arnstein im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart sind am Sonntagvormittag sechs Tote in einem Gartenhaus auf einem abgelegenen Gartengrundstücks gefunden worden. Bei den Toten handelte es sich um den Sohn und die Tochter des Grundstücksbesitzers sowie vier weitere junge Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren.

Die Jungen Leute hatten dort am Vorabend eine private Feier veranstaltet. Nachdem der Grundstücksbesitzer bis in die Morgenstunden keinen Kontakt zu seinen Kindern hatte, wollte er nachsehen ob alles in Ordnung sei, als er den grausigen Fund machte. Die Rettungskräfte konnten später nur noch den Tod der jungen Frauen und Männer feststellen. Die Hintergründe, die zum Tod der sechs Personen geführt haben, seien derzeit noch völlig unklar, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei Würzburg habe die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es derzeit jedoch nicht.