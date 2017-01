Kanada setzt ein deutliches Signal gegen Trumps Abschottungspolitik. Am Sonntag unterstrich Premierminister Trudeau, dass Flüchtlinge in Kanada willkommen sind. "Vielfalt ist unsere Stärke" twitterte der Premierminister.

Die kanadische Regierung hat ein deutliches Signal gegen die Abschottungspolitik der USA gesetzt. Einen Tag nach dem von US-Präsident Donald Trump verfügten Einreiseverbot für Flüchtlinge unterstrich Kanadas Premierminister Justin Trudeau auf Twittter, dass Flüchtlinge in Kanada willkommen sind.

Unter dem Hashtag WelcomeToCanada schrieb Trudeau am Samstag auf seinem Twitter-Account "an jene, die Verfolgung, Terror und Krieg entfliehen, Kanadier werden euch Willkommen heißen, unabhängig von eurem Glauben. Vielfalt ist unsere Stärke". Trudeau fügte seinem Tweet auch noch ein Foto bei: Es zeigt den Premierminister, der von einem Flüchtlings- oder Einwandererkind in die Hocke gegangen ist um es zu begrüßen. Das Bild enthält keinen Hinweis, wann und wo es entstanden ist, aber es könnte vor einem Jahr aufgenommen worden sein, als Trudeau persönlich Flüchtlinge aus Syrien in Toronto begrüßt hatte.

Die Entscheidung Trumps, die Aufnahme von Flüchtlingen für zunächst 120 Tage auszusetzen, Flüchtlinge aus Syrien auf unbestimmte Zeit mit einem Einreiseverbot zu belegen und für 90 Tage einen Einreisebann für Bürger aus sieben muslimischen Staaten zu verhängen, stößt in Kanada auf überwiegende Ablehnung. Der Präsident der Vereinigung von Rechtsanwälten, die sich für Flüchtlinge einsetzen, Mitchell Goldberg, forderte die kanadische Bundesregierung ...

