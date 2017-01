Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Seehofer ruft Merkel als gemeinsame Kandidatin der Union aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kann einem Zeitungsbericht zufolge im Bundestagswahlkampf mit der vollen Unterstützung der Schwesterpartei CSU rechnen. Eine Woche vor dem Versöhnungstreffen der Unionsspitzen in München sagte CSU-Chef Horst Seehofer der Bild am Sonntag, Merkel werde "nach diesem Gipfel die gemeinsame Kanzlerkandidatin von CSU und CDU sein". Seine Partei habe großes Interesse an einer starken Kanzlerin, sagte er weiter. Mit Merkel könne die CSU "die meisten ihrer Vorstellungen realisieren".

Schulz will SPD bei Wahl zur stärksten Kraft machen

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will seine Partei ungeachtet großer Rückstände zur Union bei den Bundestagswahlen im September auf den ersten Platz führen. "Die SPD tritt mit dem Anspruch an, die stärkste politische Kraft in unserem Land zu werden", sagte Schulz am Sonntag im Willy-Brandt-Haus in Berlin. "Ich trete mit dem Anspruch an, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden", rief Schulz den jubelnden SPD-Mitgliedern bei seiner ersten Rede als Spitzenmann zu.

Ökonomen: Trumps Politik bedroht 1,6 Mio deutsche Arbeitsplätze

Der scharfe Anti-Globalisierungs-Kurs des neuen US-Präsidenten könnte nach Ansicht von Volkswirten negative Folgen für Deutschland haben. Vor allem die Exportbranche sei bedroht, so das Ergebnis einer Umfrage der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung unter führenden Ökonomen. Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, sprach in der Sonntagszeitung von einem "Horrorszenario für Deutschland": "Alles in allem sind 1,6 Millionen Arbeitsplätze in Gefahr, wenn die Wirtschaftsbeziehungen zu Amerika auf Null herunter gefahren werden." In der deutschen Exportindustrie könnten eine Million Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, hinzu kämen 600.000 Jobs von amerikanischen Firmen in Deutschland.

Trump und Merkel bekräftigen "fundamentale Bedeutung" der Nato

US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben in einem Telefonat die Bedeutung der Nato hervorgehoben. Beide seien sich über "die fundamentale Bedeutung einig, die das Nato-Bündnis für die transatlantischen Beziehungen hat und über die wichtige Rolle, die es bei der Bewahrung von Frieden und Stabilität spielt", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Bundesregierung und des Weißen Hauses am Wochenende. Trump hatte die Nato zuvor als überholt bezeichnet.

Merkel hält US-Einreiseverbot für Muslime für nicht gerechtfertigt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Muslime. Sie sei "überzeugt, dass auch der notwendige entschlossene Kampf gegen den Terrorismus es nicht rechtfertigt, Menschen einer bestimmten Herkunft oder eines bestimmten Glaubens unter Generalverdacht zu stellen", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Sonntag in Berlin. Trump hatte am Freitag per Dekret angeordnet, dass Bürger der sieben mehrheitlich muslimischen Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen für 90 Tage keine Visa erhalten dürfen. Flüchtlingen weltweit wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit. Ein New Yorker Gericht hat unterdessen die Ausweisung von Ausländern aus den USA untersagt, die nach dem von Trump verhängten Einreiseverbot an US-Flughäfen festgehalten werden.

Kreml: Putin und Trump streben Beziehungen auf "Augenhöhe" an

US-Präsident Donald Trump hat am Samstag erstmals seit seinem Amtsantritt mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin telefoniert. In dem Gespräch hätten die beiden Staatschefs vereinbart, bilaterale Beziehungen auf "Augenhöhe" anzustreben, teilte der Kreml mit. Zudem solle die Absprache zwischen den USA und Russland im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien verbessert werden.

Trump setzt Angriff auf Medien fort

US-Präsident Donald Trump hat seinen Angriff auf die Medien mit harscher Kritik an zwei der angesehensten US-Zeitungen fortgesetzt. Die New York Times und die Washington Post hätten ihn von Anfang an "falsch verstanden", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Diesen Kurs hätten sie bislang nicht geändert, "und das werden sie auch nie". "Unehrlich", fügte Trump in Großbuchstaben hinzu.

Trump erlässt schärfere Regeln für Wechsel zu Lobbygruppen

US-Präsident Donald Trump hat seinen Mitarbeitern einen schnellen Wechsel zu Lobby-Unternehmen untersagt. Trump unterzeichnete ein Dekret, wonach Mitarbeiter der US-Regierung nach dem Ende ihrer Beschäftigung künftig fünf Jahre lang nicht für Interessengruppen arbeiten dürfen, die mit ihrer ehemaligen Behörde in Kontakt stehen. Lobby-Arbeit für ausländische Regierungen wird ihnen sogar dauerhaft untersagt, wie aus dem vom Weißen Haus veröffentlichten Text hervorgeht.

Trump lobt Brexit als "großartige Sache"

US-Präsident Donald Trump hat den Brexit als "großartige Sache" für Großbritannien gepriesen. Durch den EU-Austritt würden die Briten zu "ihrer eigenen Identität" finden und unerwünschte Menschen aus ihren Land heraushalten, sagte Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May im Weißen Haus.

Großbritannien und Türkei setzen nach Brexit auf engere Handelsbeziehungen

Großbritannien und die Türkei setzen nach dem Brexit auf engere bilaterale Handelsbeziehungen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, beide Seiten wollten das derzeitige jährliche Handelsvolumen von 15 Milliarden US-Dollar auf 20 Milliarden Dollar steigern. Die Regierungen beider Länder riefen eine Arbeitsgruppe zu den Handelsbeziehungen ins Leben, außerdem wurde eine Zusammenarbeit beim Bau neuer türkischer Kampfjets vereinbart.

Schweiz will nach Brexit rasch Freihandels-Handelsabkommen mit London

Die Schweiz will nach dem Brexit mit Großbritannien sofort ein eigenes Freihandels-Abkommen schließen. Der Schweizer Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann sagte der Zeitung Blick, es würde ihn "sehr freuen, wenn wir als eines der ersten Länder mit Post-Brexit-Britannien ein Freihandelsabkommen hätten". Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU dürfe "kein Tag vergehen, ohne dass wieder eine Regelung mit dem Inselreich in Kraft tritt".

Gabriel und Ayrault wollen für starkes Europa zusammenarbeiten

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) und der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault haben eine enge Zusammenarbeit für ein starkes Europa angekündigt. "Für uns ist wichtig, dass inhaltlich und öffentlich sichtbar wird, dass Deutschland und Frankreich möglichst überall gemeinsame Positionen vertreten", sagte Gabriel nach seinem Antrittsbesuch bei Ayrault in Paris. Deutschland und Frankreich demonstrierten damit den Schulterschluss gegenüber der neuen US-Regierung.

Bundesbank sorgt sich um Ertragskraft der deutschen Banken

Die Deutsche Bundesbank bangt um die deutschen Geldinstitut. "Ich mache mir zunehmend Sorgen um die nachhaltige Ertragskraft der Banken", sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret dem Tagesspiegel. Es gehe um die Frage, ob und wie die Institute langfristig noch auskömmlich Geld verdienen könnten. "Wenn wir das mit Ampelfarben vergleichen, steht die Ampel für die Ertragskraft der Banken auf Dunkelgelb und wir müssen aufpassen, dass sie nicht auf Rot umschlägt." Das sei vor allem angesichts der guten Konjunktur in Deutschland bedenklich.

EU-Kommissarin fordert VW zu freiwilligen Entschädigungen auf

EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska rät Volkswagen im Abgasskandal zu freiwilligen Entschädigungen für seine europäischen Kunden. Von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) forderte sie in der Welt am Sonntag gleichzeitig, Strafen gegen den Autokonzern zu verhängen. Zudem machte sie Italien Druck. Wenn die Regierung nicht bis Ende Februar eine zufriedenstellende Antwort auf die Abgasmanipulations-Vorwürfe gegen Fiat Chrysler gebe, dann würde die EU vermutlich mit einem Vertragsverletzungsverfahren voranschreiten.

Volkswagen ruft 600.000 Audis in den USA zurück

Wegen einer Reihe von Mängeln wird Volkswagen knapp 600.000 Fahrzeuge in den USA zurückrufen. Betroffen seien vor allem Fahrzeuge der Marke Audi, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mit. Demnach haben einige Fahrzeuge Korrosionsprobleme, die dazu führen könnten, dass sich die Airbags bei einem Unfall nicht richtig auslösen. Bei anderen bestehe die Gefahr einer Überhitzung der Wasserpumpen, andere wiederum hätten Probleme mit den Gurtstraffern.

Deutsche Autobauer verkaufen jeden dritten Pkw in China

Die deutschen Autobauer verkaufen einer Untersuchung zufolge jedes dritte Auto in China. Mit 34 Prozent sei im vergangenen Jahr gut ein Drittel des weltweiten Pkw-Absatzes von Volkswagen, BMW und Daimler auf die Volksrepublik entfallen, teilte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (E&Y) mit. Ein Jahr zuvor habe der Anteil noch bei 30 Prozent gelegen, vor fünf Jahren bei 22 Prozent.

Zahl der Fernbuslinien in Deutschland deutlich gesunken

