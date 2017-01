(Tippfehler bereinigt)

STUTTGART (dpa-AFX) - Der auf die Finanzbranche spezialisierte IT-Dienstleister GFT Technologies wird künftig von einer Frau geführt. Mit Beendigung der Hauptversammlung am 31. Mai 2017 werde Marika Lulay die Position des CEO von Ulrich Dietz übernehmen, teilte das Unternehmen am Sonntag in Stuttgart mit. Der bisherige Unternehmenschef wechsle dann an die Spitze des Verwaltungsrates. Dessen derzeitiger Vorsitzender, Paul Lerbinger, werde den Posten des stellvertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden übernehmen. Lulay ist aktuell als geschäftsführende Direktorin und COO für GFT tätig./he

ISIN DE0005800601

AXC0044 2017-01-29/18:18