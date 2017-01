Zum Abschluss des 18. Spieltages in der Fußball-Bundesliga hat der BVB in Mainz mit 1:1 unentschieden gespielt. Marco Reus hatte den Treffer für die Gäste schon in der 3. Minute geschossen.

Mainz zeigte danach Mut und gab sich alle Mühe, durch Offensiv-Fußball das Ergebnis wieder zu drehen, Dortmund hatte aber einfach mehr Klasse. Außer bei Kontern wurde Mainz kaum gefährlich, bis zu 83. Minute als der Mainzer Danny Latza überraschend ausglich. Der BVB verpasst damit den Sprung auf Platz drei und muss sich mit dem vierten Rang begnügen, punktgleich mit Hoffenheim hinter Spitzenreiter Bayern, Leipzig und Frankfurt. Am Tabellenende ist Darmstadt, direkt hinter dem HSV und Ingolstadt auf dem Relegationsplatz.