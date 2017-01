Freiburg (ots) - Staatsbürgerschaft und womöglich auch Religion zu einem generellen Ausschlusskriterium zu machen, ist eine neue Dimension. Die Behauptung, die Kontrollmechanismen müssten überprüft werden, ist absurd: Flüchtlinge etwa aus Syrien werden heute schon quälend lange durchleuchtet, bevor sie in die USA kommen dürfen. Von den neuen Grenzbestimmungen sind mindestens 134 Millionen Menschen betroffen, die meisten Muslime. Selbst Republikaner geben zu bedenken, dass ein so breiter Affront radikalen Islamisten Argumente liefert. Doch Trump macht Politik mit der Kreissäge statt mit dem Skalpell. http://mehr.bz/khs24a



