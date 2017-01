Die erste wirkliche Nagelprobe über das neue Verhältnis zwischen Donald Trump und Wladimir Putin könnte im Kosovo stattfinden. Dort steigen die Spannungen. Beide Supermächte sind involviert.

Sechs Tage vor der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump hatte die serbische Regierung einen Personenzug mit der Aufschrift "Kosovo ist Serbien" in den Kosovo geschickt. Der Zug wurde von der kosovarischen Polizei an der Grenze gestoppt. Die Aufschrift wurde in verschiedenen Sprachen auf den Zug geschrieben. Das war mehr als eine symbolische Erinnerung an die brutalen Balkankriege der 1990er Jahre. Denn die Armeen Serbiens und des Kosovo befinden sich bereits in Kampfbereitschaft. In der Grenzregion befinden sich auf serbischer Seite 60.000 Truppen, einschließlich Panzer-, Artillerie- und Luftwaffeneinheiten. Dem stehen 6.000 bis 8.000 Sicherheitskräfte des Kosovo gegenüber. Territorialer Streitpunkt zwischen beiden Ländern ist die nordalbanische Stadt Mitrovica, die mehrheitlich von Serben bewohnt wird. Serbien sieht sich als Schutzmacht der Serben im Kosovo. "Wenn ...

