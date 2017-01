Der Jahresauftakt auf der IGW zeigt für Bioland positive Trends: Verbraucher in Deutschland wollen immer mehr heimische Bioprodukte in ihrem Einkaufskorb. Immer mehr Landwirte erkennen und nutzen dies für ihre Betriebsentwicklung. "Bio-Lebensmitteln sind gefragt. Bildquelle: Shutterstock.com Das zeigten auch die Besuchermassen in der Bio-Halle. Auch deutlich mehr Landwirte als...

Den vollständigen Artikel lesen ...