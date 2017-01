Über 300'000 Tonnen Lebensmittelabfälle könnten in der Nahrungsmittelindustrie verhindert werden. Entscheidend ist die Technik. Das zeigt eine Studie des Bundes. In der Nahrungsmittelindustrie fallen jährlich 500'000 Tonnen Lebensmittelverluste an. Davon sind 125"000 Tonnen nicht geniessbare Bestandteile wie Knochen oder Schlachtabfälle. Bei den...

