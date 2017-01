STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Bundeswehrskandal:

"Die Exzesse in der Ausbildungskaserne der Bundeswehr in Pfullendorf stehen in einer unrühmlichen Reihe mit früheren Skandalen in Mittenwald, Zweibrücken, Coesfeld oder Hammelburg. Überall wurden Soldaten von Kameraden oder Vorgesetzten menschenunwürdig behandelt. Dass sich so etwas nicht herumspricht an einem Standort, ist schwer vorstellbar. Besonders verwerflich wäre es daher, wenn Ausbilder die Missstände mitbekommen, aber großzügig darüber hinweg gesehen hätten - wenn sie das überzogene Männlichkeitsgehabe als Ausdruck von Härte einer selbst ernannten Elite verharmlost hätten."/yyzz/DP/he

AXC0009 2017-01-30/05:35