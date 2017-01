Die Sozialisten schicken einen Linksausleger ins Rennen, der Republikaner Fillon stolpert über eine Gehaltsaffäre, und der unabhängige Kandidat Macron hadert mit zu großer Beliebtheit.

Diese Woche hätte phänomenal starten können für François Fillon, den Kandidaten der französischen Konservativen bei den Präsidentschaftswahlen im April und Mai. Die Wähler der Sozialisten kürten nämlich am gestrigen Sonntag den Vertreter des linken Parteiflügels zum Gegenkandidaten: Benoît Hamon, der in Umfragen aktuell auf höchstens 15 Prozent der Stimmen käme, und dessen Pläne für eine 32-Stunden-Woche und ein garantiertes Grundeinkommen von 750 Euro monatlich nach Meinung der meisten Franzosen so wenig realistisch wie realisierbar ist.

Von dort droht also keine Gefahr. Doch Fillon, der mit einem Saubermann-Image in die Kampagne zog, hat womöglich einigen Schmutz auf sich geladen und muss sich deshalb nun ernsthafte Sorgen um seinen bis vor wenigen Tagen noch garantierten Einzug in die Stichwahl machen. Der lachende Dritte ist Emmanuel Macron. Der sozialliberale Ex-Wirtschaftsminister ist ihm mit 21 Prozent und damit nur einem Punkt Abstand auf den Fersen.

Seit vorige Woche die Affäre um die zweifelhafte Tätigkeit seiner Ehefrau Penelope als parlamentarische Assistentin und ihr großzügiges Salär aus öffentlichen Mitteln bekannt wurde, hat Fillon erheblich an Popularität und Glaubwürdigkeit eingebüßt. Daran ändert auch nichts, dass nahezu 15.000 Anhänger am Sonntagnachmittag zu Fillons Kundgebung in Paris strömten und dessen Angriffe auf "diejenigen, die uns mit Maschinengewehrfeuer belegen", Frankreich-Fähnchen schwingend und mit donnerndem Applaus begleiteten.

"Das ist das Aus für seinen Diskurs gegen den verschwendungssüchtigen Staat,"urteilt Bruno Cautrès, Forscher am Zentrum für politischen Studien der Pariser Universität Sciences Po. "Seine Kommunikationsstrategie ist zu Staub zerfallen. Was seine Frau verdient hat, entspricht 250 Monatsgehältern einer Pflege-Hilfskraft am Ende ihrer Berufslaufbahn." Penelope Fillon hatte als angebliche Assistentin ihres Mannes zu dessen Abgeordneten-Zeiten knapp 5000 monatlich bezogen und anschließend für die Unterstützung seines Nachfolgers sogar bis zu 7900 Euro. Das ist nicht nur erheblich mehr, als parlamentarische Assistenten normalerweise verdienen. Angesichts der Einlassungen ihres Mannes, sie habe dafür seine Reden gegen gelesen und ihn bei Lokalterminen in seinem Wahlkreis vertreten, ist das Salär geradezu fürstlich. Die Justiz ...

