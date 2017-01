Spreitenbach - Neu zeigt die Schweizerische Post in der Umwelt Arena ein Pilotprojekt zur Weiternutzung der aussortierten Batterien ihrer Elektroroller. Der erste Second-Life-Batteriespeicher ist direkt in den Gebäudebetrieb der Umwelt Arena Schweiz in Spreitenbach integriert und kann dort auch besichtigt werden.

Für die Briefzustellung stehen bei der Schweizerischen Post seit längerem gelbe Zwei- und Dreiräder mit Elektroantrieb und Batteriespeicher im Einsatz - inzwischen rund 6300 Stück. Nach etwa sieben Betriebsjahren haben die eingesetzten Batterien noch eine Speicherkapazität von knapp 80 Prozent - zu wenig, um weiter für den Postbetrieb eingesetzt werden zu können.

Projekt "Ein zweites Leben für Postrollerbatterien"

Deshalb lancierte die Post gemeinsam mit verschiedenen Partnern* in der Umwelt Arena Schweiz das Projekt "Ein zweites Leben für Postrollerbatterien", in dem die aussortierten Batterien als stationäre Energiespeicher eingesetzt werden und bestmögliche Ressourcennutzung garantieren. Dabei wird gezeigt, wie ausgediente Batterien in Gebäuden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...