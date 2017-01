Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BDI - Dieter Kempf, der neue Präsident des Industrieverbands BDI, kritisiert in einem Interview den neuen US-Präsidenten Donald Trump. "Schon die WTO erlaubt keine 35-prozentigen Strafzölle. Die durchschnittlichen Zölle, die die USA erheben dürfen, liegen bei 3 bis 4 Prozent. Trump riskiert einen Verstoß gegen die WTO-Regeln. Damit würde er sich selbst ins Knie schießen. Denn kein anderes Land wehrt sich mit den WTO-Regeln so intensiv wie die USA". Trumps Politik sei "unkalkulierbar". "Es besteht die große Gefahr, dass sich Investoren massiv zurückhalten, weil die Unsicherheit steigt", sagte er weiter. (SZ S. 18)

BANEKNREGULIERUNG - Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret hat sich für Augenmaß ausgesprochen, wenn es um die letzten großen Elemente für die europäische und internationale Regulierung des Bankensektors geht. Die gehen aktuell in die entscheidende Verhandlungsphase. "Diese Reformen sind wichtig für einen Bankensektor, der in Zukunft nicht nur profitabel, sondern auch stabil sein soll", schreibt Dombret. Nach Ansicht des Bundesbankvorstands gibt es einen Weg zwischen zu starker und zu schwacher Regulierung, mit dem es möglich sei, die Berechnung von Risiken verlässlicher zu gestalten, ohne dabei die Kapitalanforderungen immer weiter zu erhöhen. (Handelsblatt)

BITKOM - Die Anzeichen verdichten sich, dass der nächste Präsident des Digitalverbands Bitkom Ulrich Dietz heißen wird. Denn Dietz wird zur nächsten Hauptversammlung seines Softwareunternehmens GFT Technologies SE als geschäftsführender Direktor ausscheiden und den Vorsitz im Verwaltungsrat übernehmen. Nach eigenem Bekunden will sich Dietz danach stärker auf seine besonderen Interessen in der Förderung von jungen, neu gegründeten Unternehmen (Start-ups) konzentrieren, aber auch auf Möglichkeiten für Beteiligungen an solchen Start-ups. (FAZ S. 20)

MAUT - Es geht nur um wenige Sätze im neuen Maut-Gesetz. Bislang kaum beachtete Passagen in dem erst in der vergangenen Woche vom Kabinett beschlossenen Entwurf lösen in der Hauptstadt heftigen Wirbel aus. Denn Experten und Politiker erwarten, dass die deutsche Pkw-Maut in der aktuellen Form nur eine Übergangslösung für eine Europa-Maut sein könnte - mit finanziellen Folgen für hiesige Autofahrer. Im jüngsten Entwurf ermöglicht das Bundesverkehrsministerium einen Systemwechsel, obwohl die geplante Maut noch nicht mal in Kraft ist: "Ziel der Bundesregierung ist ein gemeinsames, interoperables Mautsystem ohne nationale Barrieren", heißt es in dem Entwurf. (SZ S. 19)

MINDESTLOHN - Viele Minijobber in Deutschland erhalten nicht den gesetzlichen Mindestlohn, obwohl sie darauf einen Anspruch haben. Dies geht aus einer Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Demnach bekam 2015 fast jeder zweite dieser geringfügig Beschäftigten weniger als die damals geltenden 8,50 Euro brutto die Stunde. (SZ S. 6)

DIESELGATE - Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska fordert die EU-Länder dazu auf, endlich aus Dieselgate zu lernen. "Ich verliere die Geduld", sagte sie in einem Interview. "Wir müssen alles daran setzen, emissionsfreie und autonom fahrende Fahrzeuge auf den Markt zu bringen". Bis zum Jahresende will sie entsprechende Vorschläge machen. (Welt S. 10)

STEUEROASEN - Etwa 90 Länder auf der ganzen Welt, darunter die Vereinigten Staaten und die Schweiz, bekommen in dieser Woche Post von der EU. In einem Standardbrief erfahren sie, dass sie potentiell zu jenen - nicht der EU angehörenden - Ländern zählen, welche die EU-Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit der EU-Kommission bis zum Jahresende auf einer "schwarzen Liste" von Steueroasen zusammenfassen wollen. Damit sind Länder gemeint, die sich im internationalen Kampf gegen die Steuervermeidung "nicht kooperativ" zeigen. (FAZ S. 15)

BANKEN - Zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise verschärft die Politik die Gehaltsvorschriften für Banker: Sie müssen künftig um ausbezahlte Boni bangen, wenn sie gegen Regeln verstoßen, (SZ S. 17)

GRUNDERWERBSTEUER - Im vergangenen Jahr dürften die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer erstmals über 12 Milliarden Euro gelegen haben. Der Einnahmenzuwachs war mit rund 10 Prozent so hoch wie noch nie, wie aus einer Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Für die Länder ist diese Steuer eine Geldmaschine. (Welt S. 9)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2017 00:20 ET (05:20 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.