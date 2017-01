Konzernumsatz steigt nach vorläufigen Zahlen um gut 18% auf 1,3 Mrd. Euro

Operativer Gewinn 1 legt um fast ein Viertel auf 325,4 Mio. Euro zu

Anzahl der Mitarbeiter erhöht sich um rund 12% auf über 6.900 Personen

Produktportfolio durch Akquisitionen erweitert; umfangreiches Investitionsprogramm in Umsetzung

Ausblick 2017: Umsatzwachstum von etwa 8 bis 12% geplant; Profitabilität soll weiter steigen

Sartorius (FWB:SRT), ein international führender Pharma- und Laborzulieferer, ist nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2016 in beiden Sparten dynamisch gewachsen und hat seine zur Jahresmitte angehobenen Finanzziele erreicht.

"2016 war erneut ein sehr erfolgreiches Jahr für Sartorius, sowohl in operativer als auch in strategischer Hinsicht", so Konzernchef Dr. Joachim Kreuzburg. "Besonders stark expandiert weiterhin unsere Sparte Bioprocess Solutions, die als Biopharma-Lieferant in einem sehr dynamischen Markt unterwegs ist und zudem im wichtigen nordamerikanischen Markt Anteile gewinnt. Auch unsere Laborsparte hat ihre Ziele erreicht, ist organisch profitabel gewachsen und konnte ihre strategische Positionierung bei Biopharma-Laborkunden durch die beiden jüngsten Akquisitionen deutlich schärfen."

Geschäftsentwicklung im Sartorius Konzern

Sartorius erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatzanstieg von wechselkursbereinigt 18,2% auf 1.300,3 Mio. Euro nach 1.114,8 Mio. Euro im Vorjahr (nominal +16,6%). Alle Regionen trugen mit zweistelligen Wachstumsraten zur sehr guten Geschäftsentwicklung bei. Am stärksten expandierten die Regionen Asien|Pazifik und Amerika mit einem Plus von 21,2% auf 285,8 Mio. Euro bzw. 21,0% auf 445,4 Mio. Euro. In Asien stand das deutliche Wachstum u. a. in Zusammenhang mit einigen größeren Aufträgen für Bioprozess-Anlagen, während in Amerika weitere Marktanteile im Geschäft mit Einwegprodukten hinzugewonnen wurden und die zuletzt getätigten Akquisitionen überproportional zum Wachstum beitrugen. In der Region EMEA2 erzielte Sartorius einen Umsatzzuwachs von 14,7% auf 569.1 Mio. Euro. (Alle regionalen Wachstumsraten wechselkursbereinigt)

Der operative Gewinn stieg im Berichtszeitraum erneut überproportional zum Umsatz. So steigerte Sartorius sein operatives EBITDA2 um 23,6% auf 325,4 Mio. Euro und die entsprechende Marge von 23,6% auf 25,0%. Der maßgebliche Konzernnettogewinn3 erhöhte sich um 23,5% von 107,4 Mio. Euro auf 132,6 Mio. Euro; der Gewinn je Stammaktie betrug 1,93 Euro (Vorperiode 1,57 Euro4) bzw. je Vorzugsaktie 1,94 Euro (Vorperiode 1,58 Euro4

Die wesentlichen Bilanz- und Finanzkennziffern des Konzerns lagen auch nach den drei in 2016 getätigten Akquisitionen weiterhin auf einem sehr guten Niveau. So belief sich die Eigenkapitalquote zum Ende des Berichtszeitraums auf 42,0%, der dynamische Verschuldungsgrad auf 1,5 (44,9% bzw. 1,3 zum 31.12.2015).

Angesichts anhaltend starken organischen Wachstums hat Sartorius die Umsetzung seines Investitionsprogramms beschleunigt. Neben der Erweiterung der Konzernzentrale in Göttingen wurde der Ausbau des Filter- und Bag-Werks in Yauco, Puerto Rico, zeitlich vorgezogen und zudem größer dimensioniert. Die Investitionen erhöhten sich im Berichtsjahr von 113,1 Mio. Euro auf 152,1 Mio. Euro; die entsprechende Quote bezogen auf den Umsatz lag bei 11,7% nach 10,1% im Vorjahr.

Sartorius beschäftigte zum Jahresende 2016 weltweit 6.911 Menschen und damit 11,7% bzw. 726 Personen mehr als im Vorjahr. Davon kamen 77 Mitarbeiter im Zuge von Akquisitionen ins Unternehmen.

Geschäftsentwicklung der Sparten

Die Sparte Bioprocess Solutions, die auf Einwegprodukte für die Herstellung von Biopharmazeutika konzentriert ist, erwies sich im Berichtsjahr erneut als Wachstumsmotor. In einem weiterhin dynamischen Marktumfeld erzielte die Sparte ein Umsatzplus von wechselkursbereinigt 22,1% auf 975,0 Mio. Euro (nominal +20,5%). Organisch legte die Sparte um rund 20% zu; Akquisitionen lieferten einen Wachstumsbeitrag von rund 2 Prozentpunkten. Der operative Ertrag der Sparte stieg aufgrund von Skaleneffekten deutlich überproportional zum Umsatz um 27,5% auf 273,5 Mio. Euro. Die Marge erreichte 28,0% nach 26,5% im Vorjahr.

Auch die Sparte Lab Products Services, die Instrumente und Verbrauchsmaterial für Labore vor allem der Pharmabranche und Öffentlichen Forschung anbietet, setzte ihre positive Geschäftsentwicklung im Berichtsjahr fort. Ihr Umsatz erhöhte sich wechselkursbereinigt um 7,9% auf 325,3 Mio. Euro (nominal +6,5%). Die zur Jahresmitte 2016 akquirierten Unternehmen IntelliCyt und ViroCyt trugen hierzu rund 3 Prozentpunkte bei. Der operative Ertrag der Sparte stieg um 6,5% auf 51,9 Mio. Euro; die Ertragsmarge lag mit 16,0% auf dem Niveau des Vorjahres, da die positiven operativen Skaleneffekte wie erwartet durch die jüngsten Zukäufe vorübergehend verwässert wurden.

Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2017

Sartorius rechnet auch für das laufende Jahr mit profitablem Wachstum. So erwartet die Unternehmensleitung ein Umsatzwachstum von etwa 8% bis 12%. Die operative EBITDA-Marge soll gegenüber dem Vorjahreswert von 25,0% um etwa einen halben Prozentpunkt zulegen. Aufgrund der weiteren Investitionen in das starke organische Wachstum plant Sartorius mit einer Investitionsquote von etwa 12% bis 15%.

Mit Blick auf die Sparten geht die Unternehmensleitung für Bioprocess Solutions von einem Umsatzwachstum von etwa 9% bis 13% und einem Anstieg der operativen EBITDA-Marge um etwa einen halben Prozentpunkt aus (Vorjahr 28,0%). Für die Sparte Lab Products Services, die teilweise von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abhängig ist, rechnet Sartorius unter der Annahme eines insgesamt stabilen konjunkturellen Umfelds mit einem Umsatzzuwachs von etwa 6% bis 10% und einer Steigerung der operativen Marge um etwa einen Prozentpunkt (Vorjahr 16,0%).

Alle Angaben zur Prognose auf Basis konstanter Wechselkurse.

1 Sartorius verwendet das operative EBITDA (um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation) als wesentliche Ertragskennzahl.

2 EMEA Europa Naher Osten Afrika

3 Nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und nicht-zahlungswirksame Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis einschließlich entsprechender Steueranteile; für 2015 fortgeführte Aktivitäten.

4Fortgeführte Aktivitäten; entsprechend dem am 13. Juni 2016 vollzogenen Aktiensplit angepasst; gerundete Werte

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Die Inhalte der Aussagen können nicht garantiert werden, da sie auf Annahmen und Schätzungen beruhen, die gewisse Risiken und Unsicherheiten bergen.

Die vorliegenden Geschäftszahlen obliegen noch der finalen Prüfung durch den Abschlussprüfer.

Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Pharma- und Laborzulieferer mit den beiden Sparten Bioprocess Solutions und Lab Products Services. Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Lab Products Services konzentriert sich mit Premium-Laborinstrumenten, Verbrauchsmaterialien und Service auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie auf akademische Forschungseinrichtungen. Das 1870 gegründete Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2016 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro. Mehr als 6.900 Mitarbeiter sind an den rund 50 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

Vorläufige Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2016

Sartorius Konzern Bioprocess Solutions Lab Products Services in Mio. €, sofern nicht anderweitig angegeben 2016 2015 ?

in %

nominal ?

in %

wb1 2016 2015 ?

in %

nominal ?

in %

wb1 2016 2015 ?

in %

nominal ?

in %

wb1 Umsatz und Auftragseingang Umsatz 1.300,3 1.114,8 16,6 18,2 975,0 809,2 20,5 22,1 325,3 305,5 6,5 7,9 - EMEA2 569,1 505,5 12,6 14,7 406,9 349,6 16,4 18,6 162,2 155,9 4,1 5,9 - Amerika2 445,4 371,7 19,8 21,0 374,6 310,4 20,7 21,8 70,8 61,2 15,6 17,3 - Asien Pazifik2 285,8 237,6 20,3 21,2 193,5 149,2 29,7 31,0 92,3 88,4 4,4 4,7 Auftragseingang 1.334,7 1.172,7 13,8 15,3 1.006,5 869,9 15,7 17,2 328,1 302,8 8,4 9,9 Ergebnis EBITDA3 325,4 263,2 23,6 273,5 214,5 27,5 51,9 48,8 6,5 EBITDA-Marge3 in 25,0 23,6 28,0 26,5 16,0 16,0 Periodenergebnis4 132,6 107,4 23,5 Finanzdaten je Aktie Ergebnis je StA.4,5 in 1,93 1,57 23,0 Ergebnis je VzA.4,5 in 1,94 1,58 23,3 1 wb wechselkursbereinigt 2 Nach Sitz des Kunden 3 Um Sondereffekte bereinigt 4 Nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und nicht-zahlungswirksamer Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis

einschließlich entsprechender Steueranteile; für 2015 fortgeführte Aktivitäten.

5 2015 angepasst nach Aktiensplit; gerundete Werte

